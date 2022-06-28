Российская ракета попала в стадион в Николаеве: видео поврежденной арены

Российские кафиры выпустили по Николаеву 8 ракет утром 28 июня. Одна из них попала в "Центральный городской стадион".

Оккупанты обстреляли стадион в Николаеве

К счастью, никто не пострадал. Отмечается, многие николаевцы любят бегать именно на городском стадионе.

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал о деталях обстрела в Николаеве.

Другая ракета попала на наш центральный стадион. Хорошо, что никто не погиб, там никого не было. В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус – там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом – ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 метров в ширину и 5 метров вглубь.

– сказал он.

Арена вмещает 15600 зрителей.

Именно на этой арене свои домашние матчи проводит местный Николаев, прошедший сезон во Второй лиге, закончив его на 8 позиции.

Как выглядит стадион сейчас: смотрите видео

Что известно об обстреле Николаева 28 июня