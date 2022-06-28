Окупанти обстріляли стадіон у Миколаєві

На щастя, ніхто не постраждав. Зазначається, багато миколаївців люблять бігати саме на міському стадіоні.

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про деталі обстрілу у Миколаєві.

Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 метрів завширшки і 5 метрів углиб,

– сказав він.

Арена вміщує 15 600 глядачів.

Саме на цій арені свої домашні матчі проводить місцевий Миколаїв, що минулий сезон провів у Другій лізі, закінчивши його на 8 позиції.

Як виглядає стадіон зараз: дивіться відео

Що відомо про обстріл Миколаєва 28 червня