Окупанти обстріляли стадіон у Миколаєві
На щастя, ніхто не постраждав. Зазначається, багато миколаївців люблять бігати саме на міському стадіоні.
Читайте також По Кременчуку вдарили 2 ракетами, інша прилетіла у стадіон, – Данілов
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про деталі обстрілу у Миколаєві.
Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 метрів завширшки і 5 метрів углиб,
– сказав він.
Арена вміщує 15 600 глядачів.
Саме на цій арені свої домашні матчі проводить місцевий Миколаїв, що минулий сезон провів у Другій лізі, закінчивши його на 8 позиції.
Як виглядає стадіон зараз: дивіться відео
Що відомо про обстріл Миколаєва 28 червня
- Зранку 28 червня прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв.
- Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Наразі воно порожнє, проте окупанти періодично його обстрілюють.
- Також була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Та, на щастя, ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.
- У домівках по сусідству з обстріляними об'єктами вибито шибки.