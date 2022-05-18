России нужна Украина, но без украинцев, – Кличко в очередной раз обратился к мировому сообществу

Владимир Кличко продолжает свою борьбу на информационном фронте. Экс-боксер еще раз обратился к мировому сообществу.

Кличко: Это самая важная битва в нашей жизни

С первых дней полномасштабной войны Кличко-младший активно освещает преступления кафиров. На этот раз он подчеркнул, что эта война является важнейшим сражением для каждого украинца.

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"Могу сказать, что это важнейшее сражение в нашей жизни, жизни всех украинцев. И даже сейчас идут бои, ежедневно и каждую ночь они наносят ракетные удары из Беларуси и России, чтобы уничтожить наши жизни. Речь о жизни украинцев, связавших себя с демократическими ценностями. Мир недооценил аннексию Крыма и поддержку сепаратистских движений в Луганской и Донецкой областях и Россия продолжает захват нашей страны", – сказал Владимир.

Бывший боксер также отметил, что Россия стремится захватить территорию Украины, однако сами украинцы ей не нужны.

Очевидно, России нужна Украина. Но, как видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому убивают гражданских: резни, бомбардировки жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами. И это продолжается,

– заявил Кличко.

Бывший чемпион мира по боксу рассказал, что своими глазами видел последствия "русского мира".

"Я был в Буче – видел все своими глазами. Видел замученных гражданских с завязанными за спиной руками. Их убивали выстрелами в затылок – казнили. Пострадало так много детей: убиты или ранены более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день", – отметил экс-боксер.

"Мир просто недооценил агрессию этого сумасшедшего мужчины"

Владимир Кличко в очередной раз обратился к мировому сообществу. Легенда мирового бокса умоляет всех помочь Украине и остановить кровавого диктатора.

Мир просто недооценил агрессию этого безумного мужчины. И сейчас мы видим последствия.Мировые лидеры говорили, что после пересечения украинской границы Россию будут ждать последствия. Эти последствия продолжаются уже более 2 месяцев,

– подчеркнул Кличко-младший.

"Сейчас свободный мир начал поддерживать нас и дает оружие. Невозможно воевать с голыми кулаками. Нам необходимо оружие, чтобы защитить себя, закрыть наше небо и защищать нашу страну. Я не мог даже представить, что один человек может делать что-то вроде другого.

Геноцид украинского народа должен быть остановлен. Мир не должен бояться думать об этом слове или бояться его произносить. Это происходит в Украине, Мариуполь полностью уничтожен. Мы просто надеемся, что эта война будет остановлена ​​с помощью свободного мира", – добавил легендарный боксер.

Гражданская позиция Владимира Кличко