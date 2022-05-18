Кличко: Це найважливіша битва у нашому житті

З перших днів повномасштабної війни Кличко-молодший активно висвітлює злочини окупантів. Цього разу він наголосив, що наразі ця війна є найважливішою битвою для кожного українця.

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"Можу сказати, що це найважливіша битва у нашому житті, житті всіх українців. І навіть зараз ідуть бої, щодня та щоночі вони завдають ракетних ударів з Білорусі та Росії, щоб знищити наші життя. Мова про життя українців, які пов’язали себе з демократичними цінностями. Світ недооцінив анексію Криму та підтримку сепаратистських рухів в Луганській та Донецькій областях, і Росія продовжує захоплення нашої країни", – сказав Володимир.

Колишній боксер також зауважив, що Росія прагне захопити територію України, проте самі ж українці їй не потрібні.

Очевидно, Росії потрібна Україна. Але, як бачимо, їх цікавить Україна без українців. Саме тому вбивають цивільних: різанини, бомбардування житлових кварталів забороненими фосфорними та касетними бомбами. І це продовжується,

– заявив Кличко.

Колишній чемпіон світу з боксу розповів, що на власні очі бачив наслідки "руського міра".

"Я був у Бучі – бачив все на власні очі. Бачив закатованих цивільних із зав’язаними за спиною руками. Їх вбивали пострілами у потилицю – страчували. Постраждало так багато дітей: убито або поранено понад 1000 людей. Ми не знаємо точних цифр, адже постійно знаходимо нові місця масових страт. Ми не знаємо точних цифр, адже кількість постраждалих зростає щодня", – зазначив ексбоксер.

"Світ просто недооцінив агресію цього божевільного чоловіка"

Володимир Кличко вкотре звернувся до світової спільноти. Легенда світового боксу благає всіх допомогти Україні та зупинити кровавого диктатора.

Світ просто недооцінив агресію цього божевільного чоловіка. І зараз ми бачимо наслідки. Світові лідери казали, що після перетину українського кордону Росію чекатимуть наслідки. Ці наслідки тривають вже понад 2 місяці,

– наголосив Кличко-молодший.

"Зараз вільний світ почав підтримувати нас і надає зброю. Неможливо воювати з голими кулаками. Нам необхідна зброя, щоб захистити себе, закрити наше небо та боронити нашу країну. Я не міг навіть уявити, що одна людина може робити щось подібне до іншої.

Геноцид українського народу має бути зупинено. Світ не має боятись думати про це слово чи боятись його вимовляти. Це відбувається в Україні, Маріуполь знищений повністю. Ми просто сподіваємось, що ця війна буде зупинена за допомоги вільного світу", – додав легендарний боксер.

Громадянська позиція Володимира Кличка