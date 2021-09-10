Официальный твиттер клуба опубликовал специальное видео, на котором португалец выходит на поле из подтрибунного помещения.
К слову Роналду провел первую тренировку с Манчестер Юнайтед и уже поговорил с Сульшером: видео
Что известно о карьере Роналду в Манчестер Юнайтед
- Криштиану Роналду уже выступал за Манчестер Юнайтед в период с 2003-го по 2009 год, перебравшись из лиссабонского Спортинга, в котором начинал карьеру.
- 27 августа манкунианцы объявили о возвращении 36-летнего португальца на "Олд Траффорд". Роналду накануне прибыл в расположение клуба после паузы на матчи сборных.
- Пресса неоднократно писала о потенциальном возвращении в ближайшем матче МЮ против Ньюкасла. Игра четвертого тура АПЛ состоится 11 сентября.