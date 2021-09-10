Официальный твиттер клуба опубликовал специальное видео, на котором португалец выходит на поле из подтрибунного помещения.

К слову Роналду провел первую тренировку с Манчестер Юнайтед и уже поговорил с Сульшером: видео

Что известно о карьере Роналду в Манчестер Юнайтед