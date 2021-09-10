Офіційний твіттер клубу опублікував спеціальне відео, на якому португалець виходить на поле з підтрибунного приміщення.
До слова Роналду провів перше тренування з Манчестер Юнайтед і вже поговорив з Сульшером: відео
Що відомо про кар'єру Роналду в Манчестер Юнайтед
- Кріштіану Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед в період з 2003-го по 2009 рік, перебравшись з лісабонського Спортинга, в якому починав кар'єру.
- 27 серпня манкуніанці оголосили про повернення 36-річного португальця на "Олд Траффорд". Роналду напередодні прибув у розташування клубу після паузи на матчі збірних.
- Преса неодноразово писала про потенційне повернення в найближчому матчі МЮ проти Ньюкасла. Гра четвертого туру АПЛ відбудеться 11 вересня.