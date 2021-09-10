Офіційний твіттер клубу опублікував спеціальне відео, на якому португалець виходить на поле з підтрибунного приміщення.

До слова Роналду провів перше тренування з Манчестер Юнайтед і вже поговорив з Сульшером: відео

Що відомо про кар'єру Роналду в Манчестер Юнайтед