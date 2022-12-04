Представители Саудовской Аравии хотят использовать Роналду против Португалии и Украины

Клуб Аль-Наср предлагает Криштиану космическую зарплату в обмен на пиар заявки аравийцев на Мундиаль. Пока звезда сборной Португалии остается без клуба.

Недавно Манчестер Юнайтед объявил о разрыве контракта с Криштиану Роналду. Это произошло после того, как португалец дал скандальное интервью, раскритиковав клуб и его тренера Эрика Тэн Хаага.

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В СМИ сразу начали распространяться слухи о следующей команде CR7. Предметный интерес к игроку проявляет один из лучших клубов Саудовской Аравии Аль-Наср.

Известный инсайдер Николо Скир рассказал о деталях предложения от саудов. Роналду предлагают трехлетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Также клуб намерен совершить Криштиану официальным послом ЧМ-2030, за проведение которого Саудовская Аравия хочет сразиться. К слову, за право на проведение этого Мундиаля сразится и родная страна Роналду Португалия, которая подала совместную заявку с Испанией и Украиной.

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Сам футболист пока не раздумывал о своей дальнейшей карьере и сконцентрирован на чемпионате мира. Впрочем, известно, что приоритетом для CR7 является выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду успел поиграть за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус. На его счету более 30 трофеев, в том числе пять побед в Лиге чемпионов. Также в 2016 году он стал чемпионом Европы по сборной Португалии.