Нещодавно Манчестер Юнайтед оголосив про розрив контракту із Кріштіану Роналду. Це сталося після того, як португалець дав скандальне інтерв'ю, розкритикувавши клуб та його тренера Еріка тен Хаага.

До теми Роналду може переїхати до Саудівської Аравії: Аль-Наср запропонував космічний контракт

У ЗМІ одразу почали розповсюджуватись чутки щодо наступної команди CR7. Предметний інтерес до гравця проявляє один з найкращих клубів Саудівської Аравії Аль-Наср.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра розповів про деталі пропозиції від саудів. Роналду пропонують трирічний контракт із зарплатою аж 200 мільйонів євро на рік.

Також клуб має намір зробити Кріштіану офіційним послом ЧС-2030, за проведення якого Саудівська Аравія хоче поборотися. До слова, за право на проведення цього Мундіалю побореться і рідна країна Роналду Португалія, яка подала спільну заявку із Іспанією та Україною.

Читайте також Україна спільно з Іспанією та Португалією подали заявку на проведення ЧС-2030

Сам футболіст поки не роздумував над своєю подальшою кар'єрою і сконцентрований на чемпіонаті світу. Втім відомо, що пріоритетом для CR7 є виступ в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Роналду встиг пограти за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал та Ювентус. На його рахунку більше 30-ти трофеїв, в тому числі п'ять перемог в Лізі чемпіонів. Також у 2016 році він став чемпіоном Європи зі збірною Португалії.