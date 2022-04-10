Роналду разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом после поражения МЮ против Эвертона: видео

Эвертон сенсационно победил Манчестер Юнайтед в матче 32 тура английской Премьер-лиги. Поединок закончился со счётом 1:0.

Роналду не сдержал свою злобу после провального поединка

После этого поединка форвард МЮ Криштиану Роналду поразил скандал. Футболист умышленно разбил телефон одного из болельщиков "ирисок".

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После матча футболисты обеих команд двигались в подтрибунное помещение. Вместе со всеми шел и Роналду, который получил повреждение на левой ноге.

Один из фанатов Эвертона пытался запечатлеть легендарного футболиста. Однако тот выбил телефон из его рук.

Мама мальчика, у которого выбили телефон, обратилась к Роналду. Она рассказала, что форвард разбил телефон ее 14-летнего сына, имеющего болезнь аутизма.

Она утверждает, что он только хотел увидеть характер повреждения португальца, и не сказал ему ни слова.

Известный футболист впоследствии извинился за свой позорный поступок. Он предложил болельщику, пострадавшему от его действий, посетить один из матчей команды, который состоится на "Олд Траффорд".

Мы всегда должны уважать друг друга, быть терпеливым и стать примером для молодежи. Хотел бы извиниться за свои эмоции. Никогда нелегко справиться с эмоциями в сложные моменты,

– написал отметил игрок в своем инстаграме.

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