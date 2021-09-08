Роналду провел первую тренировку с Манчестер Юнайтед и уже поговорил с Сульшером: видео

Нападающий Криштиану Роналду отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед. Первым делом он провел разговор с главным тренером.

Роналду прибыл 7 сентября на базу клуба и провел первую тренировку после возвращения в ряды английского коллектива.

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Роналду поговорил с тренером Уле Гуннаром Сульшер и дал урок игрокам, что не отправились играть за свои сборные.

Сам же Роналду дисквалифицирован на матч против Азербайджана, поэтому главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш позволил игроку досрочно покинуть расположение команды и отправиться в Англию.

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