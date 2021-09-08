Роналду провел первую тренировку с Манчестер Юнайтед и уже поговорил с Сульшером: видео
8 сентября 2021 , 09:40Читати новину українською
Источник:ФК Манчестер Юнайтед
Нападающий Криштиану Роналду отбыл пятидневный карантин и приступил к тренировкам в Манчестер Юнайтед. Первым делом он провел разговор с главным тренером.
Роналду прибыл 7 сентября на базу клуба и провел первую тренировку после возвращения в ряды английского коллектива.
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Роналду поговорил с тренером Уле Гуннаром Сульшер и дал урок игрокам, что не отправились играть за свои сборные.
Сам же Роналду дисквалифицирован на матч против Азербайджана, поэтому главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш позволил игроку досрочно покинуть расположение команды и отправиться в Англию.
Роналду вернулся в МЮ: что известно
- Криштиану выступал за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов. С МЮ футболист выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи.
- После карьеры в Англии португалец длительное время выступал за Реал и еще 3 сезона провел в Ювентусе.
- Летом 2021 года Роналду решил покинуть туринский клуб, хотя его контракт был действителен до 30 июня 2021 года. 27 августа МЮ объявил о возвращении Криштиану.
- Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. По данным Daily Mail, зарплата португальца составит 480 000 фунтов стерлингов в неделю.