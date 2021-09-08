Роналду прибув 7 вересня на базу клубу і провів перше тренування після повернення в ряди англійського колективу.

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Роналду поговорив з тренером Уле Гуннаром Сульшер і дав урок гравцям, що не відправилися грати за свої збірні.

Сам же Роналду дискваліфікований на матч проти Азербайджану, тому головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш дозволив гравцеві достроково покинути розташування команди і відправитися в Англію.

Роналду повернувся в МЮ: що відомо