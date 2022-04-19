Роналду пропустит матч против Ливерпуля из-за смерти новорожденного сына
19 апреля 2022 , 17:18Читати новину українською
Источник:сайт Манчестер Юнайтед
Во вторник, 19 апреля, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Ливерпуля в топ-матче АПЛ. Участие в поединке точно не примет Криштиану Роналду.
Весомая причина
18 апреля Криштиану Роналду сообщил ужасную новость – у него скончался новорожденный сын. Семья поругальника ждала двойню – сына и дочь. Манчестер Юнайтед поддержал лидера команды и дал футболисту время отойти от печального события.
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Такое сообщение от Криштиана поступило за день до топового поединка против Ливерпуля.К слову.
- Перед встречей Ливерпуль с 73 очками идет вторым, продолжая борьбу за чемпионство по Манчестер Сити. Между клубами разница всего в один пункт.
- МЮ замыкает топ-5 лидеров турнирной таблицы, имея в своем активе 54 балла.
В сезоне-2021/2022 Роналду провел 35 поединков, отличившихся 21 голом и 3 ассистами. Только в предыдущем туре Криштиану оформил хет-трик в ворота Норвича (3:2).