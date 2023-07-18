Открыл ящик Пандоры: Роналду унизил выбор Месси переехать в США

В понедельник, 17 июля, Криштиану Роналду вместе с Аль-Насром был разгромлен испанской Сельтой в товарищеском матче 5:0. Португалец не "хватает звезд с неба" в Саудовской Аравии, но рассказал о своем переходе в экзотический чемпионат.

В первый день 2023 Криштиану Роналду поставил свою подпись под контрактом с Аль-Насром после того, как со скандалом покинул английский Манчестер Юнайтед. Футболист заключил соглашение с саудовским клубом до конца июня 2025 года.

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Роналду: Я открыл путь к чемпионату Саудовской Аравии

С момента перехода звездный нападающий провел 19 матчей, в которых отличился 14 голами и 2 ассистами. Также заработал 4 желтых карточки.

Криштиану рассказал, почему выбрал скромную Саудовскую Аравию вместо переезда за океан в МЛС. Также Роналду сделал самоуверенное заявление, которое показало, как он себя любит.

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Переход в МЛС? Нет, чемпионат Саудовской Аравии лучше МЛС. Я открыл путь к чемпионату Саудовской Аравии в январе прошлого года, а теперь все игроки идут сюда. Мое решение присоединиться к одному из саудовских клубов было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт,

– сказал звездный португалец.

Капитан Аль-Насра и сборной Португалии вспомнил период, когда стал футболистом Ювентуса. Роналду заявил, что в тот момент итальянская Серия А была мертвой, а с его приходом эта европейская лег возродилась снова. Футболист уверен, что его приход в какую-нибудь лигу увеличивает внимание к этому чемпионату.

С 2018 по 2021 годы выступал за туринский клуб. В футболке Ювентуса Роналду отыграл 134 матча – 101 мяч и 22 результативных передачи.

И это факт, ведь все больше звезд футбола покидают Европу ради выступлений в Саудовской Аравии. Примерами таких есть Карим Бензема, Нголо Канте и другие.

"Меня критиковали за переход в чемпионат Саудовской Аравии, но что происходит сейчас? Я открыл путь, и теперь все игроки идут сюда. В течение года здесь будет все больше и больше топ-футболистов. Через год саудовская лига опередит чемпионаты лигу Турции и Нидерландов. Игроки , которые приехали сюда, не такие, как сказал президент Европейского Союза. Жота и Рубен Невеш – это молодые игроки", – сказал Роналду.

Аль-Наср готовится через товарищеские матчи к Кубку арабских чемпионов. Впереди клуб Роналду сыграет спарринги против Бенфики (20 июля), ПСЖ (25 июля) и Интера (27 июля).