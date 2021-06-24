Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии

Легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду повторил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальную сборную.

Криштиану Роналду отметился дублем в воротах национальной команды Франции (2:2) в рамках Евро-2020. В его активе теперь 109 мячей за национальную сборную Португалии.

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Никому в мире не удавалось забить больше за национальную команду, и Криштиану стоит на пороге абсолютного рекорда.

В розыгрыше Евро-2020 Роналду уже успел осуществить 5 результативных ударов.

Что еще известно о рекордах Роналду