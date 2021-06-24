Роналду повторил мировой рекорд, забив 109 голов за сборную Португалии

Легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду повторил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальную сборную.
Криштиану Роналду отметился дублем в воротах национальной команды Франции (2:2) в рамках Евро-2020. В его активе теперь 109 мячей за национальную сборную Португалии.
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Никому в мире не удавалось забить больше за национальную команду, и Криштиану стоит на пороге абсолютного рекорда.
В розыгрыше Евро-2020 Роналду уже успел осуществить 5 результативных ударов.
Что еще известно о рекордах Роналду
- Роналду – рекордсмен по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы по футболу, в его активе 14 голов. В матче против Венгрии он побил рекорд нападающего сборной Франции Мишеля Платини, у которого девять забитых мячей.
- У Роналду есть шанс увеличить свой бомбардирский рекорд в матче 1/8 финала Евро-2020. Португалия, которая финишировала третьей в квартете F, 27 июня в Севилье сыграет против первой команды группы В – сборной Бельгии.