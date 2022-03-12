Роналду оформил хет-трик в ворота Тоттенхэма: видео роскошного гола

Манчестер Юнайтед 12 марта принимал Тоттенхэма в центральном матче 29 тура АПЛ. Криштиану Роналду стал героем поединка из числа хозяев.

Невероятной красоты гол

Португалец стал настоящим ужасом для Тоттенхэма. Криштиану Роналду разошелся не на шутку и наколотил в ворота "шпор" три гола, сообщает 24 канал.

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Форвард "красных дьяволов" уже на 11-й минуте открыл счет в матче. А на 38-й второй раз вывел МЮ вперед в счете 2:1.

Тоттенхэму удалось второй раз сравнить цифры на табло, но снова инициативу в свои ноги взял Роналду. В последней 10-минутке вырвал победу для подопечных Ральфа Рангника. В итоге – 3:2 волевая победа МЮ в драматическом поединке.

Роналду оформил хет-трик. Из всех голов португальца следует выделить второй невероятный по красоте мяч. Криштиану получил классный сброс от Теллеса и отважился на выстрел из-за пределов штрафной. Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис не был готов к такому решению португальца.

Португальский форвард принес "красным дьяволам" три очка.

После этой победы МЮ с 50 пунктами замыкает топ-5 турнирной таблицы АПЛ.

Видео второго гола Роналду