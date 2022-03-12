Неймовірної краси гол

Португалець став справжнім жахом для Тоттенхема. Кріштіану Роналду розійшовся не на жарт та наколотив у ворота "шпор" аж три голи, повідомляє 24 канал.

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Форвард "червоних дияволів" вже на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі. А на 38-й вдруге вивів МЮ уперед в рахунку 2:1.

Тоттенхему вдалось вдруге зрівняти цифри на табло, але знову ініціативу у свої ноги взяв Роналду. В останній 10-хвилинці вирвав перемогу для підопічних Ральфа Рангніка. У підсумку – 3:2 вольова перемога МЮ у драматичному поєдинку.

Роналду оформив хет-трик. З усіх голів португальця слід виділити другий неймовірний за красою м'яч. Кріштіану отримав класне скидання від Теллеса та наважився на постріл з-за меж штрафного. Голкіпер Тоттенхема Уго Льоріс не був готовий до такого рішення португальця.

Португальський форвард приніс "червоним дияволам" три очки.

Після цієї звитяги МЮ із 50 пунктами замикає топ-5 турнірної таблиці АПЛ.

Відео другого голу Роналду