Ассист, принесший победу
Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных и появился во втором тайме. Шесть минут понадобилось украинскому полузащитнику, чтобы отметиться результативным действием в футболке Специи, сообщает 24 канал.
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Футболист принял участие во втором голе хозяев, ассистировав на Рея Маная.
Украинец помог Специи прервать серию из четырех поражений подряд – победа над Кальяри 2:0.
После победы Специя с 29 очками занимает 15 место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Следующий матч клуб украинца сыграет 18 марта на выезде против Сассуоло.
Как Коваленко сделал ассист: смотрите видео