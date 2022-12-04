Скандальные ситуации вокруг Роналду появляются не только на футбольном поле, но и за его пределами. Более того, часто они выходят даже за пределы футбольной команды или сборной.

Снова взялся за свое: в сборной Португалии на ЧМ-2022 может вспыхнуть конфликт из-за Роналды

Сестры вступились за футболиста

Следовательно, ведущий телеканала СNN Portugal ведущий Луиш Вилар обозвал Криштиану "нарциссом". За что получил "на орехи" в соцсетях от сестер футболиста Элмы и Кати Авейру.

Семья Роналду в ответ оскорбила ведущего, назвав его "клоуном" и даже поставила телезвезде диагноз: "У него сгорел мозг".

Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочла: тупой, необразованный, дерзкий смех, подозрительный, бессмысленный, клоун, которому стыдно просто открыть рот... Ах, и у него, похоже, сгорел мозг,

– обратилась через свой инстаграмм Катя Авейру.

Элма добавила, что не понимает, как такой ведущий вообще попал на телевидение, обозвав его инвалидом.

Скандал и Роналду становятся неотъемлемыми частями друг друга

И действительно, Роналду ведет себя как лучшего в этом мире просто нет, это касается и непосредственно футбольного поля. Он позволяет себе критиковать тренеров, что на клубном, что на национальном уровне, не подавать руку наставнику и даже ехать домой посреди официального поединка.

Со скандалом вылетел Роналду и из МЮ. Манчестер Юнайтед расторг контракт с футболистом. Как говорилось на официальном сайте "красных дьяволов", прощание было по обоюдному согласию. Теперь Криштиану взялся портить атмосферу в сборной Португалии.

Нападающий постоянно выходит на футбольное поле с первых секунд, но в игровой практике португалец нашел негатив. Роналду не нравится то, что главный тренер сборной Фернанду Сантуш постоянно заменяет его по ходу поединка, не давая ему доиграть поединок до финального свистка.

Хотя Роналду принял участие во всех трех матчах и забил в ворота Ганы (3:2).

К слову. Португалия пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Соперником португальцев будет неуступчивая Швейцария, с которой они сыграют уже 6 декабря в 21:00 по киевскому времени.