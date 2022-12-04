Скандальні ситуації навколо Роналду з'являються не лише на футбольному полі, а й поза його межами. Ба більше, часто вони виходять навіть за межі футбольної команди чи збірної.

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Сестри вступились за футболіста

Відтак, ведучий телеканалу СNN Portugal ведучий Луїш Вілар обізвав Кріштіану "нарцисом". За що отримав "на горіхи" у соцмережах від сестер футболіста Елми та Каті Авейру.

Родина Роналду у відповідь образила ведучого, назвавши його "клоуном" та навіть поставила телезірці діагноз: "У нього згорів мозок".

Я загуглила, хто такий Луїш Вілар, і прочитала: тупий, неосвічений, зухвалий сміх, підозрілий, безглуздий, клоун, якому соромно просто відкрити рота... Ах, і у нього, схоже, згорів мозок,

– звернулась через свій інстаграм Катя Авейру.

Елма додала, що не розуміє, як такий ведучий взагалі потрапив на телебачення, обізвавши його інвалідом.

Скандал та Роналду стають невід'ємними частинами одне одного

І справді, Роналду поводить себе наче кращого за нього у цьому світі просто немає, це стосується й безпосередньо футбольного поля. Він дозволяє собі критикувати тренерів, що на клубному, що на національному рівні, не подавати руку наставнику та навіть їхати додому посеред офіційного поєдинку.

Зі скандалом вилетів Роналду й з МЮ. Манчестер Юнайтед розірвав контракт із футболістом. Як йшлось на офіційному сайті "червоних дияволів", прощання було за обопільною згодою. Тепер Кріштіану взявся псувати атмосферу у збірній Португалії.

Нападник постійно виходить на футбольне поле з перших секунд, але в ігровій практиці португалець знайшов негатив. Роналду не подобається те, що головний тренер збірної Фернанду Сантуш постійно замінює його по ходу поєдинку, не даючи йому дограти поєдинок до фінального свистка.

Хоча Роналду взяв участь в усіх трьох матчах та забив у ворота Гани (3:2).

До слова. Португалія пробилась в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Суперником португальців буде непоступлива Швейцарія, з якою вони зіграють вже 6 грудня о 21:00 за київським часом.