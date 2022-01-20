Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3

Голи: І. Тоні, 85 – Еланга, 55, Грінвуд, 62, Рашфорд, 77

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Команди не забивали голів у першому таймі. У другій половині гри манкуніанці тричі розписалися у воротах господарів: точні удари на рахунку Ентоні Елангі, Мейсона Грінвуда та Маркуса Рашфорда. Бджіл вистачило лише на гол престижу Івана Тоні.

Червоні дияволи з 35 очками займають сьоме місце у таблиці АПЛ. Брентфорд – на 14-й позиції.

У суботу 22 січня манкуніанці зіграють проти Вест Хема. Брентфорд цього дня зустрінеться із Вулверхемптоном.

Брентфорд – Манчестер Юнайтед відеоогляд (для перегляду перейдіть на ютуб)