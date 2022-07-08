История с Роналду набирает обороты
В настоящее время английский предоставил звездному нападающему дополнительные выходные по семейным обстоятельствам. Поэтому Криштиану Роналду уже пропустил несколько тренировок команды и не отправится на предсезонный сбор в Бангкок с МЮ.
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Похоже, что с таким темпом дороги Манчестер Юнайтед и португальца разойдутся.
Клуб готов продать Криштиану, если получит солидное предложение по его трансферу. Сам Роналду тоже не прочь сменить команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Ведь МЮ не смогло подняться в зону Лиги чемпионов из-за выступлений в АПЛ.
В СМИ фигурировали серьезные претенденты на Роналду – Барселона, Наполи, Бавария, Челси и другие топовые клубы Европы. Если мюнхенский клуб отказался от покупки португальца, Челси и Барселона уже выходили на связь с агентом нападающего. Челси уже готовит предложение.
Вариант с Лондоном может привлечь внимание Роналду, который сможет поиграть в Лиге чемпионов и остаться в Англии.
- Контракт Роналду с МЮ заканчивается 30 июня 2023 года. Также в соглашении есть пункт пролонгации еще на год.
- Роналду вернулся в Манчестер после 12-летнего перерыва. В сезоне-2021/2022 отыграл 37 матчей в красной футболке, в которой наколотил 24 гола и сделал 3 ассиста.