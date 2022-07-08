История с Роналду набирает обороты

В настоящее время английский предоставил звездному нападающему дополнительные выходные по семейным обстоятельствам. Поэтому Криштиану Роналду уже пропустил несколько тренировок команды и не отправится на предсезонный сбор в Бангкок с МЮ.

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Похоже, что с таким темпом дороги Манчестер Юнайтед и португальца разойдутся.

Клуб готов продать Криштиану, если получит солидное предложение по его трансферу. Сам Роналду тоже не прочь сменить команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Ведь МЮ не смогло подняться в зону Лиги чемпионов из-за выступлений в АПЛ.

В СМИ фигурировали серьезные претенденты на Роналду – Барселона, Наполи, Бавария, Челси и другие топовые клубы Европы. Если мюнхенский клуб отказался от покупки португальца, Челси и Барселона уже выходили на связь с агентом нападающего. Челси уже готовит предложение.

Вариант с Лондоном может привлечь внимание Роналду, который сможет поиграть в Лиге чемпионов и остаться в Англии.