МЮ надоело терпеть Роналду

Английский гранд не собирается удерживать португальского нападающего, который сам бунтует тренировочный процесс команды. Криштиану Роналду уже отсутствовал на нескольких тренировках Манчестер Юнайтед и до сих пор не пролил свет в предстоящей подготовке клуба к сезону.

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После чего терпение руководства МЮ закончилось. "Красные дьяволы" готовы рассмотреть предложения по трансферу Роналду. Хотя сначала англичане хотели всеми возможными методами удержать форварда.

Звездным футболистом интересуются из-за океана. Также предложение готовит лондонское Челси. Поэтому Криштиану может остаться в Англии. Вроде бы, руководство лондонского клуба уже имело две встречи с агентом португальца Жорже Мендешем.

Ранее Роналду заявлял, что останется в МЮ в том случае, если клуб получит путевку в Лигу чемпионов. Эту задачу "красные дьяволы" с грохотом провалили. А вот Челси заняло третье место по итогам сезона АПЛ и будет выступать в этом еврокубковом турнире. Что не может не привлечь обладателя "Золотого мяча".

Интриги возможному трансферу Роналду в другой клуб добавил Реал. Бывшая команда португальца неожиданно сделала нарезку лучших голов Криштиану из-за пределов штрафной и опубликовала у себя на ютуб-канале.

Подробности. Контракт Роналду с МЮ заканчивается 30 июня 2023 года. Также в соглашении есть пункт пролонгации еще на год.