Футболист Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес отправились праздновать ее день рождения на курорт Курмайор. Теперь этим делом занимаются правоохранители.

Источник: Repubblica

Причиной для расследования стало то, что Роналду и его девушка отправились на курорт, в другом регионе. В Италии ж и в дальнейшем продожается карантин, поэтому без крайней необходимости нельзя покидать пределы своего региона.

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Роналду же уехал из Пьемонта в регион Валле-д'Аоста на курорт Курмайор. При этом остановился он там в закрытом отеле. Все ради того, чтобы отпраздновать 27 января 27-й день рождения Джорджины Родригес.

Во время празднования Джорджина выложила видео, как они вместе катаются на снегоходе. Но впоследствии удалила его, когда разгорелся скандал из-за нарушения антикоронавирусных ограничений.

Сейчас же в ее Инстаграме видео, как они купаются в бассейне под открытым небом, после чего Роналду закапывает себя в снег.

При этом пока Роналду праздновал день рождения Джорджины, у Ювентуса был официальный матч – четвертьфинальный поединок Кубка Италии против СПАЛ.