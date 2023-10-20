В команду к звездному папе: Роналду-младший подписал контракт с Аль-Насром

Мегазвезде мирового футбола Криштиану Роналду придется подождать с завершением карьера. Вместе с отцом в одной команде мечтает сыграть его старший сын.

Криштиану Роналду-младший подписал контракт с юношеской командой Аль-Наср U-13. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Дорогой отца

Соглашение между сыном Роналду и саудовским клубом уже подписано и в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой. Сообщается, что Криштиану-джуниор будет носить седьмой номер, как его знаменитый отец.

Transfermarkt подтвердил переход Кришти-мол. /instagram.com/transfermarkt_official

Счастливый CR7 прокомментировал первый контракт сына.

Мой сын мне сказал, чтобы я подождал несколько лет с завершением карьеры, поскольку он хочет сыграть со мной вместе на поле,

– сказал Роналду.

Ходят слухи, что Кришти мечтает сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени его сыну уже исполнится 16 лет, поэтому вполне вероятно, что они смогут вместе сыграть.