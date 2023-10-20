В команду к звездному папе: Роналду-младший подписал контракт с Аль-Насром

20 октября 2023, 14:53
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Источник:

Твиттер Фабрицио Романо

Мегазвезде мирового футбола Криштиану Роналду придется подождать с завершением карьера. Вместе с отцом в одной команде мечтает сыграть его старший сын.

Криштиану Роналду-младший подписал контракт с юношеской командой Аль-Наср U-13. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Дорогой отца

Соглашение между сыном Роналду и саудовским клубом уже подписано и в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой. Сообщается, что Криштиану-джуниор будет носить седьмой номер, как его знаменитый отец.

Transfermarkt подтвердил переход Кришти-мол. /instagram.com/transfermarkt_official

Счастливый CR7 прокомментировал первый контракт сына.

Мой сын мне сказал, чтобы я подождал несколько лет с завершением карьеры, поскольку он хочет сыграть со мной вместе на поле,
– сказал Роналду.

Ходят слухи, что Кришти мечтает сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени его сыну уже исполнится 16 лет, поэтому вполне вероятно, что они смогут вместе сыграть.

  • Отметим, что 13-летний Роналду-младший учился в ряде известных академий, за клубы которых играл отец: Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед.
  • Зимой 2023 Кришти подписал контракт с саудовским Аль-Насром, поэтому не удивительно, что сын пошел по стопам отца.
Автор: Сергій Шаховець