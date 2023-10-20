Кріштіану Роналду-молодший підписав контракт з юнацькою командою Аль-Наср U-13. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
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Дорогою батька
Угода між сином Роналду та саудівським клубом вже підписана і найближчим часом він розпочне тренування з командою. Повідомляється, що Кріштіану-джуніор носитиме сьомий номер, як і його знаменитий батько.
Transfermarkt підтвердив перехід Крішті-мол. / instagram.com/transfermarkt_official
Щасливий CR7 прокоментував перший контракт сина.
Мій син мені сказав, щоб я почекав декілька років із завершенням кар'єри, оскільки він хоче зіграти зі мною разом на полі,
– сказав Роналду.
Ходять чутки, що Крішті мріє зіграти на чемпіонаті світу-2026. На той час його сину вже виповниться 16 років, а тому цілком ймовірно, що вони зможуть разом зіграти.
- Зазначимо, що 13-річний Роналду-молодший навчався в низці відомих академій, за клуби яких грав його батько: Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед.
- Взимку 2023 року Крішті підписав контракт із саудівським Аль-Насром, тож не дивно, що син пішов стопами батька.