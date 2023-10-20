Кріштіану Роналду-молодший підписав контракт з юнацькою командою Аль-Наср U-13. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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Дорогою батька

Угода між сином Роналду та саудівським клубом вже підписана і найближчим часом він розпочне тренування з командою. Повідомляється, що Кріштіану-джуніор носитиме сьомий номер, як і його знаменитий батько.

Transfermarkt підтвердив перехід Крішті-мол. / instagram.com/transfermarkt_official

Щасливий CR7 прокоментував перший контракт сина.

Мій син мені сказав, щоб я почекав декілька років із завершенням кар'єри, оскільки він хоче зіграти зі мною разом на полі,

– сказав Роналду.

Ходять чутки, що Крішті мріє зіграти на чемпіонаті світу-2026. На той час його сину вже виповниться 16 років, а тому цілком ймовірно, що вони зможуть разом зіграти.