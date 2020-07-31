Победу в чемпионате Италии Криштиану Роналду решил отметить очередными покупками. На этот раз нападающий "Ювентуса" порадовал себя яхтой и уникальным спорткаром Bugatti Centodieci. При этом автомобиль оказался дороже.

Новая яхта Криштиану Роналду выглядит как дом на воде. По данным Daily Mail, на ней есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня. Некоторые окна на яхте – панорамные в полный рост, чтобы созерцать море. Обошлась она в 5,5 миллиона фунтов стерлингов (более 6 миллионов евро).

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Роналду уже даже успел выложить фото с новой яхты. На ней он отдыхает со своей подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

Еще дороже обошелся спорткар Bugatti Centodieci. По данным Tuttusport, за него португальцу пришлось выложить аж 8 миллионов евро. А сам автомобиль футболист получит только в 2021 году.

Таких спорткаров Bugatti Centodieci выпустят всего 10 экземпляров. Их приурочили к 110-летию компании. По техническим характеристикам автомобиль сможет разгоняться до 380 километров в час, а набрать скорость в 100 километров в час автомобиль может за 2,4 секунды.

Напомним, что в 2019 году была информация, что Роналду стал обладателем уникального Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль выпустили в единственном экземпляре, а его цена составляла 18 миллионов долларов. Но потом оказалось, что автомобиль попал к саудовскому принцу Бадра ибн Сауду. Серийный выпуск такого автомобиля же запланирован не раньше 2022 года.