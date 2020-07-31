Перемогу в чемпіонаті Італії Кріштіану Роналду вирішив відзначити черговими покупками. Цього разу нападник "Ювентуса" порадував себе яхтою та унікальним спорткаром Bugatti Centodieci. При цьому автомобіль виявився дорожчим.

Нова яхта Кріштіану Роналду виглядає як дім на воді. За даними Daily Mail, на ній є п'ять кают, шість ванних кімнат, дві зони відпочинку, велика лаундж-зона, столова, сучасна кухня. деякі вікна на яхті – панорамні у повний ріст, щоб споглядати море. Обійшлася вона в 5,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 6 мільйонів євро).

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Роналду вже навіть встиг викласти фото з нової яхти. На ній він відпочиває зі своєю подругою Джорджіною Родрігес та чотирма дітьми.

Ще дорожче обійшовся спорткар Bugatti Centodieci. За даними Tuttusport, за нього португальцю довелося викласти аж 8 мільйонів євро. А сам автомобіль футболіст отримає аж у 2021 році.

Таких спорткарів Bugatti Centodieci випустять лише 10 екземплярів. Їх приурочили до 110-ліття фірми. За технічними характеристиками авто зможе розганятися до 380 кілометрів на годину, а набрати швидкість у 100 кілометрів за годину авто може за 2,4 секунди.

Нагадаємо, що у 2019 році була інформація, що Роналду став власником унікального Bugatti La Voiture Noire. Цей автомобіль випустили в єдиному екземплярі, а його ціна становила 18 мільйонів доларів. Та згодом виявилося, що авто потрапило до саудівського принца Бадра ібн Сауда. Серійний випуск такого автомобіля ж запланований не швидше 2022 року.