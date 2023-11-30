Роналду грозит иск в США: его обвиняют в продвижении Binance

Футболист Криштиану Роналду столкнулся с коллективным иском в США. Это связано с его рекламой самой крупной криптовалютной биржи Binance.

Истцы утверждают, что его поддержка привела к убыточным инвестициям и требуют возмещения на сумму, превышающую 1 миллиард долларов.

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У Роналду могут возникнуть проблемы

В ноябре 2022 года Binance объявила о выпуске своей первой коллекции незаменимых токенов (NFT) "CR7" в сотрудничестве с Роналду. По словам футболиста, это вознаградит поклонников "за все годы поддержки".

NFT – это виртуальные активы, которые можно покупать и продавать, но есть только в цифровом виде. Обычно они используются для обозначения права собственности на нечто, такое как изображение или видео в Интернете.

"CR7" указывает на инициалы и номер футбольной футболки Роналду и служит его брендом.

В видео, обнародованном в социальных сетях и объявившей об этом партнерство, Роналду заявил потенциальным инвесторам, что "мы намерены изменить игру в области NFT и поднять футбол на новый уровень".

Видео рекламы игрока

Заявители утверждают, что активное рекламирование Binance Криштиану Роналду привело к "увеличению количества поисков на 500%" для этой криптобиржи, имеющей регистрацию на Каймановых островах.

Также они указывают, что это стимулировало людей использовать фирму для инвестирования в то, что они называют незарегистрированными ценными бумагами, например, в криптовалюту BNB Binance.

Согласно информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), такие активы могут быть признаны ценными бумагами, и, следовательно, поддерживаемые ими знаменитости должны соответствовать законодательству США.

Истцы утверждают, что Роналду должен был раскрыть сумму своей оплаты, но этого не сделал.

Кажется, что Роналду и Binance планируют взаимодействовать и в будущем, поскольку в его последнем сообщении в соцсетях говорится, что они "приготовили что-то".

Видео очередной рекламы