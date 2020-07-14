Португальская полиция начала расследование после того, как в социальных сетях распространилось изображение 10-летнего сына Криштиану Роналду, который без сопровождения катался на гидроцикле.

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором десятилетний Криштиану Роналду-младший самостоятельно катается на гидроцикле. Видеоролик появился в соцсетях Элмы, сестры капитана сборной Португалии, однако вскоре был удален, сообщает Voetbalkrant.

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Полиция начала расследование против Роналду

Начальник водной полиции Геррейро Кардосо подтвердил, что продолжается расследование обстоятельств, при которых были сделаны снимки. В Португалии нужны водительские права для катания на гидроциклах. Семья Роналду рискует получить штраф в размере от 300 до 3000 евро.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de ) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах, где забил 32 мяча и отдал 7 результативных передач.