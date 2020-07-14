Роналду загрожує покарання від поліції через бездумну витівку сина: відео
Португальська поліція почала розслідування після того, як в соціальних мережах поширилося зображення 10-річного сина Кріштіану Роналду, який без супроводу катався на гідроциклі.
Кілька днів тому в мережі з'явилося відео, де десятирічний Кріштіану Роналду-молодший самостійно катається на гідроциклі. Відеоролик з'явився в соцмережах Елми, сестри капітана збірної Португалії, проте незабаром був видалений, повідомляє Voetbalkrant.
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Поліція почала розслідування проти Роналду
Начальник водної поліції Геррейро Кардосо підтвердив, що триває розслідування обставин, при яких були зроблені знімки. У Португалії потрібні водійські права для катання на гідроциклах. Сім'я Роналду ризикує отримати штраф у розмірі від 300 до 3000 євро.
У поточному сезоні Роналду провів за "Ювентус" 40 матчів у всіх турнірах, де забив 32 м'ячі і віддав 7 результативних передач.