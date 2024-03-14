Рядом с иконами футбола: Роналдо выбрал команду мечты, не забыв о себе

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо считается одним из лучших игроков в истории футбола. Во время игровой карьеры "Зубастик" получил множество трофеев и побил немало рекордов.

Во время общения с журналистами Роналдо попросили составить сборную из лучших игроков за всю историю футбола. Бразилец с честью справился с непростой задачей, не забыв о собственной персоне.

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Кого выбрал Роналдо

В состав команды мечты, по версии Роналдо, попали сразу 4 бразильца, 3 итальянца, 2 представителя Аргентины и по одному из Франции и Португалии. Две позиции в своей команде "Зубастик" отдал иконам футбола – Пеле и Марадоне.

Команда мечты по версии Роналдо

Джанлуиджи Буффон (Италия) – Кафу (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Фабио Каннаваро (Италия), Роберто Карлос (Бразилия) – Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) – Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия).

Команда всех времен от Роналдо / AS

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