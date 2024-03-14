Рядом с иконами футбола: Роналдо выбрал команду мечты, не забыв о себе
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо считается одним из лучших игроков в истории футбола. Во время игровой карьеры "Зубастик" получил множество трофеев и побил немало рекордов.
Во время общения с журналистами Роналдо попросили составить сборную из лучших игроков за всю историю футбола. Бразилец с честью справился с непростой задачей, не забыв о собственной персоне.
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Кого выбрал Роналдо
В состав команды мечты, по версии Роналдо, попали сразу 4 бразильца, 3 итальянца, 2 представителя Аргентины и по одному из Франции и Португалии. Две позиции в своей команде "Зубастик" отдал иконам футбола – Пеле и Марадоне.
Команда мечты по версии Роналдо
- Джанлуиджи Буффон (Италия) – Кафу (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Фабио Каннаваро (Италия), Роберто Карлос (Бразилия) – Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) – Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия).
Команда всех времен от Роналдо / AS
Главное о карьере Роналдо
- Роналдо – воспитанник бразильского Крузейро. В 17 лет он оказался в Европе. Нидерландский клуб ПСВ подписал "Зубастика" летом 1994 года.
- Феноменальный форвард с первой попытки стал лучшим бомбардиром Эредивизи.
- Во время своей блестящей карьеры играл за испанские гранды Реал и Барселону, непримиримых соперников Милан и Интер. Последним клубом Роналдо был бразильский Коринтианс.
- Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира (1994, 2002), дважды становился обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002).
- Сейчас экс-звезда мирового футбола является совладельцем клубов Крузейро и Вальядолид.