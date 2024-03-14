Під час спілкування з журналістами Роналдо попросили скласти збірну з найкращих гравців за всю історію футболу. Бразилець з честю впорався зі складним завданням, не забувши про власну персону.

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Кого обрав Роналдо

До складу команди мрії, за версією Роналдо, потрапили одразу 4 бразильці, 3 італійці, 2 представники Аргентини та по одному з Франції та Португалії. Дві позиції у своїй команді "Зубастик" віддав іконам футболу – Пеле та Марадоні.

Команда мрії за версією Роналдо

Джанлуїджі Буффон (Італія) – Кафу (Бразилія), Паоло Мальдіні (Італія), Фабіо Каннаваро (Італія), Роберто Карлос (Бразилія) – Зінедін Зідан (Франція), Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія) – Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Роналдо (Бразилія).

Команда усіх часів від Роналдо / AS

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