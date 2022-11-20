Эпидемия травм продолжается: звезда сборной Бельгии пропустит стартовые матчи ЧМ-2022

Лидер "красных дьяволов" Ромелу Лукаку не смог восстановиться от травмы, полученной еще в августе. Она не позволит нападающему сыграть против Канады и Марокко.

В Катаре начался чемпионат мира по футболу. Турнир впервые в своей истории пройдет зимой, ведь климатические условия летом в стране-хозяйке не позволяют вовремя провести ЧМ.

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Однако такое время соревнования негативно влияет на многих игроков, не выдерживающих нагрузки. Ранее Франция затруднилась заявить Меньяна, Канте, Погба и Бензема. Теперь под угрозой травмы оказался лидер сборной Бельгии.

От повреждения не успел восстановиться нападающий Интера Ромелу Лукаку. Уже известно, что игрок пропустит первые две игры на турнире – 23 ноября против Канады и 27 числа против Марокко.

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Есть вероятность, что Ромела успеет восстановиться к горловому матчу квартета 1 декабря против хорватов. Скорее всего, в основе вместо Лукака выйдет нападающий Фенербахче Миши Батшуаи.

Напомним, что бельгиец восстанавливается от травмы еще с августа, проведя за это время всего два матча в составе Интера. Отметим, что Ромела является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии, забив 66 мячей в 93 играх.