У Катарі почався чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше у своїй історії пройде взимку, адже кліматичні умови влітку в країні-господарці не дозволяють провести вчасно ЧС.

Варто знати Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Проте такий час змагання негативно впливає на багатьох гравців, які не витримують навантаження. Раніше Франція не змогла заявити Меньяна, Канте, Погба і Бензема. Тепер же під загрозою травми опинився лідер збірної Бельгії.

Від пошкодження не встиг відновитись нападник Інтера Ромелу Лукаку. Вже відомо, що гравець пропустить перші дві гри на турнірі – 23 листопада проти Канади та 27 числа проти Марокко.

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Є ймовірність, що Ромелу встигне відновитись до горлового матчу квартету 1 грудня проти хорватів. Скоріше за все, в основі замість Лукаку вийде нападник Фенербахче Міші Батшуаї.

Нагадаємо, що бельгієць відновлюється від травми ще з серпня, провівши за цей час лише два матчі у складі Інтера. Відзначимо, що Ромелу є найкращим бомбардиром в історії збірної Бельгії, забивши 66 м'ячів у 93-х іграх.