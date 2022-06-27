Счастлив творить историю для моей страны, - Романчук об исторической "бронзе" ЧМ-2022

Михаил Романчук стал автором первой медали Украины по плаванию на открытой воде. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 доволен своим выступлением.

Романчук: Моя вторая медаль на чемпионате мира

"Бронза" в венгерском Будапеште стала для Михаила Романчука второй на чемпионате мира-2022. 25-летний пловец в своих соцсетях выложил фото с церемонии награждения и кратко прокомментировал свое выступление.

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Романчук рад быть автором новой истории родной страны, ведь Михаил стал первым украинцем, получившим награду на открытой воде. Спортсмен поблагодарил всех за поддержку.

Моя вторая медаль на чемпионате мира в Будапеште. И историческая для украинцев. Счастливый творить историю для моей страны. Спасибо всем за поддержку,

– написал пловец.



Тройка призеров / Фото из инстаграммы Михаила Романчука

Романчук преодолел дистанцию в 5 километров в 53:13.90. Украинский пловец уступил лидеру из Германии Флориану Веллброку 25 секунд. Вторую позицию занял итальянец Грегорио Палтриньери.

Михаил вышел на видеосвязь с супругой после успешного выступления в Будапеште. Стрибунка в длину Марина Бех-Романчук сделала скрин разговора и в сторис поздравила мужа, назвав его "мой герой".