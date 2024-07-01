Как жена Цыганкова "наказала" его за вылет с Евро-2024: забавное видео
Источник:Инстаграм Романа Цыганкова
Жена Виктора Цыганкова, Романа, "наказала" своего мужа за вылет сборной Украины с Евро-2024. Соответствующее видео она опубликовала в своих соцсетях.
Сборная Украины, несмотря на рекордное для себя количество очков на групповом этапе, вылетела из турнира. На чемпионате Европы по футболу "сине-желтые" уступили Румынии (3:0), победили Словакию (2:1) и расписали мирную ничью с Бельгией (0:0), однако решающим фактором была разница голов.
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Как Романа наказала своего мужа за вылет с Евро
Жена Цыганкова опубликовала видео, на котором игрок сборной Украины моет пол.
Отрабатывает Евро-2024,
– подписала забавное видео Романа.
Видео "наказания" для Виктора Цыганкова
Напомним, что Виктор Цыганков пропустил матчи против Словакии и Бельгии из-за повреждения.