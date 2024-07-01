Сборная Украины, несмотря на рекордное для себя количество очков на групповом этапе, вылетела из турнира. На чемпионате Европы по футболу "сине-желтые" уступили Румынии (3:0), победили Словакию (2:1) и расписали мирную ничью с Бельгией (0:0), однако решающим фактором была разница голов.

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Как Романа наказала своего мужа за вылет с Евро

Жена Цыганкова опубликовала видео, на котором игрок сборной Украины моет пол.

Отрабатывает Евро-2024,

– подписала забавное видео Романа.

Видео "наказания" для Виктора Цыганкова

Напомним, что Виктор Цыганков пропустил матчи против Словакии и Бельгии из-за повреждения.