Збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі, вилетіла з турніру. На чемпіонаті Європи з футболу "синьо-жовті" поступилися Румунії (3:0), перемогли Словаччину (2:1) та розписали мирну нічию з Бельгією (0:0), однак вирішальним фактором була різниця голів.

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Як Романа покарала свого чоловіка за виліт з Євро

Дружина Циганкова опублікувала відео, на якому гравець збірної України миє підлогу.

Відпрацьовує Євро-2024,

– підписала кумедне відео Романа.

Відео "покарання" для Віктора Циганкова

Нагадаємо, що Віктор Циганков пропустив матчі проти Словаччини та Бельгії через ушкодження.