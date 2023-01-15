У п'ятницю, 14 січня, російсько-терорестичні війська здійснили ракетну атаку проти України. Одна із смертоносних ракет влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Під завалами цілого під'їзду опинилися десятки людей.

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Зозуля: Усі росіяни відповідатимуть за війну проти українців

На черговий злочин нелюдів з Росії відреагував колишній гравець Дніпра та збірної України Роман Зозуля.

"Дніпро, рідний, тримайся! Я з Тобою переживаю увесь біль цієї трагедії і моя ненависть до мо***лів просто не має меж і кордонів.

А ви, виплодки рашистські, запам’ятайте просту істину – ні ми, ні наші діти, ні внуки ніколи в житті вас не пробачать. Ми ловитимемо вас у кожному куточку планети навіть через десятки років і в кращому випадку плюватимемо вам в обличчя, зневажатимемо і заганятимемо в стійло, в якому вам і місце.

Мої діти знають, що будь-яка рашистська личинка одним своїм існуванням несе загрозу людству. І це клеймо позору вже ніколи не змити. Усі 140 млн цих дегенератів мають існувати в страху, з усвідомленням того, що бумеранг не сьогодні-завтра прилетить і зруйнує їхнє і без того нікчемне життя.

Не існує хороших руZьких – усі до одного однакові і усі до одного відповідатимуть за розв’язану проти українців війну і за жорстокі вбивства невинних людей. Горіти вам, вилупки, і не тліти!", – написав Роман Зозуля.

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