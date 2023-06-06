Мы имеем дело с выбл*дками, – взрывная реакция Зозули на подрыв Каховской ГЭС

Бывший нападающий сборной Украины и Днепра Роман Зозуля отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Россияне совершили очередное террористическое преступление в ночь на 6 июня.

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ, о котором так сильно подчеркивают. Подрывом Каховской ГЭС россияне пытаются отсрочить украинское наступление. Но невозможно задержать то, что и так произойдет.

К теме "Ссыку*ны боятся контрнаступления": как украинский спорт реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС

Зозуля: Последствия этой катастрофы мы пока не можем вообразить

Украинский спорт с самого утра оставляет свои реакции на терроризм захватчиков. Одним из первых отреагировал на подрыв Каховской ГЭС футболиста и волонтер Роман Зозуля.

Бывший футболист сборной Украины изложил обширную публикацию, в которой сначала поблагодарил силы ПВО за 35 из 35 сбитых крылатых ракет, которые Россия выпустила по Украине в ночь на 6 июня.

А дальше уже написал, что думаю о российском преступлении на территории Каховской ГЭС. Зозуля заявил, что таким образом россияне хотели задержать контрнаступление ВСУ. Но Роман уверен в украинских военных, которые не остановит даже такая катастрофа.

Ну, а во-вторых – россияне не люди. Сегодня ранним утром, эти подонки, взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас Херсонщина подтапливается. Страдают гражданские. Последствия этой катастрофы мы пока не можем вообразить. Думаю, будет не один населенный пункт эвакуирован. К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с выбл*дками. Ссык*ны боятся контрнаступления и делают все, чтобы оттянуть этот момент. Чтобы разрушить планы ВСУ. Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет,

– написал Зозуля у себя в телеграмм-канале.

Также футболист попросил украинцев сохранять спокойствие, терпение и не давать громкую огласку контрнаступательным действиям наших военных. ВСУ тоже просит украинцев помолчать и сохранять тишину.

"Однажды утром мы проснемся и узнаем, что наши ребята пошли вперед. А к этому моменту наша с вами основная задача, помогать военным. Откликаться на их собрание, потому что для лучшего результата у них много потребностей! Верим в ВСУ, ПВО и нашу мать Украину!", – добавил Роман.

С подтопленных территорий уже начали выезжать люди, первые эвакуационные поезда отправились в безопасные места. К сожалению, далеко не всем удается доехать эвакуационным автобусам, а все через размытые дороги. Поэтому люди фактически оказались в водяной ловушке.

Вода уже даже добралась до некоторых районов Херсона. Каховская ГЭС уже под водой. В ГУР МО уже заявили, что есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС россиянами.