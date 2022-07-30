Экс-форвард сборной Украины Зозуля может остаться в Испании: есть два претендента

Роман Зозуля рассматривает несколько вариантов продолжения футбольной карьеры. Украинский нападающий может остаться в солнечной Испании.

Два варианта продолжения карьеры для форварда

1 июля 2022 года у Романа Зозули закончился контракт с испанской Фуэнлабрадой. Поэтому украинец может рассматривать новые варианты продолжения карьеры.

Интересно узнать Зозуля рассказал, кто из украинских спортсменов больше всего пожертвовал на армию

По информации издания, у украинского нападающего есть два варианта из Испании. Известен один из клубов. Заинтересованным в услугах украинца испанский клуб Эльденсе. Команда является представителем третьей по силе лиги.

Эльденсе уже в ближайшее время может начать процесс переговоров. О названии другого клуба пока не сообщается. Новому клубу Зозуля достанется абсолютно бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента.

Ранее в интервью Роман отмечал, что еще может поиграть на уровне один – два года. Именно благодаря футболу он может помогать финансово украинской армии и простым украинцам. Также Зозуля отметил, что сейчас далек от футбола, ведь активно продолжает поддерживать наших воюющих на фронте бойцов.

Футболист не исключил своего возвращения в УПЛ, но у него нет предложений от украинских клубов.

Испанский период карьеры Романа Зозули