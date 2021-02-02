Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире ATP в Мельбурне (Австралия). В 1/32 финала Стаховский остановил сопротивление россиянина Романа Сафиуллина.

Источник: 24 канал

Роман Сафиуллин – Сергей Стаховский 1:2 (7:6, 4:6, 3:6)

Кстати Возвращение короля: Роджер Федерер назвал турнир, на котором выступит впервые после травмы

В первом сете теннисисты уверенно защищали свои подачи, поэтому судьба партии решалась на тай-брейке. Там фортуна была на стороне россиянина (7:5).

На старте второго сета теннисисты обменялись брейками, после чего дважды уверенно защитили свои подачи. Во второй раз в партии Стаховский и Сафиуллин обменялись брейками в 7 и 8 геймах. Казалось, что дело опять идет к тай-брейку.

Однако в десятом гейме 35-летний Стаховский таки вырвал победу в партии и сравнял счет.

В решающем сете украинец сделал брейк в четвёртом гейме. Россиянин был близок, чтобы восстановить паритет в седьмом гейме, но Стаховский отстоял подачу. В итоге украинец вырвал победу – 3:6.

В 1/16 финала соперником Стаховского станет 23-летний американец Райли Опелка.