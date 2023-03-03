Рекорд Украины установлен: Кокошко получил "бронзу" на ЧЕ по легкой атлетике

Украинский атлет прекрасно выступил на чемпионате Европы по легкой атлетике. Он первый представитель Украины за 23 года, кто смог пробиться в финальную часть этих соревнований.

Роман Кокошко – бронзовый призер чемпионата Европы по толканию ядра. Это первая награда Украины по этой дисциплине с 1994-го года. Также атлету на соревнованиях удалось установить рекорд Украины. 24 канал.

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Новое национальное достижение

В своей первой попытке Роман Кокошко толкнул ядро на 21:23 метра. До конца первого шанса украинец с этим показателем был лидером. Однако уже после двух последующих попыток он опустился на четвертое место, поскольку его обошли сразу три иностранных спортсмена. Лучшие результаты показали итальянец Зене Веир (22.06 метра), чех Томас Станек (21.90 метра) и хорват Филипп Михайлевич (21.45 метра).

В следующих трех попытках украинцу нужно было улучшить свой результат минимум на 23 сантиметра, чтобы рассчитывать на медаль. И в последней попытке Кокошко смог толкнуть ядро на 21.84 метра, что помогло ему вырвать "бронзу" соревнований и установить новый национальный рекорд. Роман улучшил предварительное достижение Украины на 1 сантиметр.

Следующими соревнованиями для Романа Кокошка станут выступления на Кубке Европы по состоянию в Португалии.

Украинцы на чемпионате Европы по толканию ядра