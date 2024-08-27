"Поможет ему психологически": тренер Олимпиакоса высказался о дебютном голе Яремчука в Греции

В понедельник, 26 августа, состоялся заключительный матч второго тура чемпионата Греции по футболу. В нем Олимпиакос дома принимал афинскую Каллитею.

Этот поединок стал памятным для украинского форварда Романа Яремчука. Он вышел на замену во втором тайме и забил решающий гол, который принес хозяевам победу со счетом 2:1.

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Мендилибар прокомментировал дебютный гол Яремчука

После финального свистка главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу своей команды. В частности, он высказался о первом забитом голе нападающего сборной Украины в новом клубе.

"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков, или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый, кто сыграл в этом матче, должен совершенствоваться.

Например, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же самое касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет ему психологически", – сказал Мендилибар.

Справка. Роман Яремчук стал игроком греческого Олимпиакоса в конце июля 2024 года. За это время он сыграл два официальных матча, в каждом из которых выходил на поле со скамейки запасных.

Отметим, что следующий поединок Олимпиакос проведет 31 августа на выезде против Ламии. Сейчас "красно-белые" с двумя победами в стартовых турах расположились на второй строчке турнирной таблицы греческой Суперлиги.