Цей поєдинок став пам'ятним для українського форварда Романа Яремчука. Він вийшов на заміну у другому таймі та забив вирішальний гол, який приніс господарям перемогу з рахунком 2:1.

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Менділібар прокоментував дебютний гол Яремчука

Після фінального свистка головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар прокоментував звитягу своєї команди. Зокрема, він висловився про перший забитий гол нападника збірної України в новому клубі.

"Звичайно, важливо забивати голи, але ми всі тут. Неважливо, чи забив хтось із новачків, чи хтось з футболістів, хто вже давно в клубі. Важливо, що у нас є гравці, які можуть забивати, але кожен, хто зіграв у цьому матчі, повинен вдосконалюватися.

Наприклад, Велде допоміг у нападі, але йому потрібно покращити свою гру в захисті. Те ж саме стосується і Яремчука, якому потрібно покращити свою фізичну форму, бо він пізно приєднався до передсезонної підготовки, але, безумовно, цей гол допоможе йому психологічно", – сказав Менділібар.

Довідка. Роман Яремчук став гравцем грецького Олімпіакоса наприкінці липня 2024 року. За цей час він зіграв два офіційні матчі, в кожному з яких виходив на поле з лави запасних.

Зазначимо, що наступний поєдинок Олімпіакос проведе 31 серпня на виїзді проти Ламії. Наразі "червоно-білі" з двома перемогами у стартових турах розташувалися на другій сходинці турнірної таблиці грецької Суперліги.