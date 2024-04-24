Форвард "кажанів" Роман Яремчук через травму пропустив чотири останні матчі чемпіонату Іспанії. Українець пошкодив підколінне сухожилля у поєдинку 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0), який відбувся 30 березні. Тоді нападника замінили вже 17-й хвилині.

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Коли зіграє Яремчук

Медики прогнозували, що 28-річний футболіст відновиться через 2-3 тижні. У середу, 24 квітня, Яремчук вперше з'явився на тренуванні Валенсії. Нападник займався індивідуально під наглядом тренера з фізпідготовки.

Роман Яремчук розпочав тренування / фото ФК Валенсія

Свій наступний поєдинок Валенсія зіграє у понеділок, 29 квітня. Суперником "кажанів" буде Барселона, яке йде другою в чемпіонаті Іспанії.

Для підготовки до поєдинку залишається чотири дні. Тож участь в матчі Яремчука залишається під питанням. Тренер не буде форсувати підготовку форварда та надасть час повністю відновитися від травми. Цілком ймовірно, що Роман зіграє матч проти Алавеса 5 травня.

Сезон Яремчука в Іспанії