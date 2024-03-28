Яремчук попал в символическую команду недели EA Sports FC 24 после плей-офф отбора на Евро

Футбольный симулятор EA Sports FC 24 обнародовал символическую команду за прошедшую неделю. Среди лучших игроков оказался форвард сборной Украины и Валенсии Роман Яремчук.

Каждую неделю EA Sports выбирает команду лучших игроков в “реальном” футболе, против которых можно сыграть в режиме Ultimate Team. Роман Яремчук впервые в текущей кампании попал в символический состав после удачных выступлений за сборную Украины в плей-офф отбора на Евро-2024.

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Все благодаря выступлениям в плей-офф отбора на Евро

Отметим, что в полуфинальном противостоянии матча плей-офф против Боснии и Герцеговины (2:1) Яремчук появился на замену и стал главным героем камбека: сначала он спас команду, забив гол на решающем этапе игры, а позже ассистировал Артему Довбику, который забил победный гол.

В финальном поединке отбора против Исландии (2:1) Роман вышел на поле в стартовом составе и также забил гол, но, к сожалению, его отменили из-за офсайда.

Что известно о результате Яремчука

После завершения недели Яремчук получил карточку с общим рейтингом 85, что является значительным повышением по сравнению с его обычным рейтингом в игре EA Sports FC 24, который составляет 72. Форвард Валенсии попал в состав команды недели.

Символический список охватывает 18 футболистов и футболисток. В стартовом составе, в частности, был полузащитник Тони Кроос, который в марте вернулся в сборную Германии, а на скамейке запасных находился форвард сборной Исландии Альберт Гудмундссон, который забил гол в матче против Украины.

Роман Яремчук стал третьим украинским игроком, который попал в команду недели EA Sports FC 24 в сезоне 2023/2024. Предыдущими были Артем Довбик (дважды) и Александр Зинченко.