Роман Яремчук официально остался без главного тренера

Португальскую Бенфику ожидают перемены на тренерском мостике. Жорже Жезуш больше не руководит командой, клуб официально уволил специалиста.

Контракт с тренером расторгнут по взаимному соглашению сторон. Бенфика будет платить Жезушу зарплату, что осталась по контракту, пока он не найдет себе новый клуб.

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28 декабря команда не провела утреннюю тренировку. Это было решение клуба, а не тренерского штаба.

Руководство дало игрокам указание возвращаться домой. После возобновления тренировочных сессий занятиями будет руководить наставник второй команды Нельсон Вериссимо.

Что известно о Жорже Жезуше

Жорже Жезуш во второй раз возглавил Бенфику прошлым летом. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.

После ухода из Бенфики Жезуш вернется в Бразилию, где у него есть несколько предложений.

С нынешнего сезона цвета Бенфики защищает украинский форвард Роман Яремчук.