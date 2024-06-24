"Должны сделать что-то невероятное": Яремчук опасается битвы с Бельгией на Евро-2024

На этой неделе сборная Украины сыграет против Бельгии на чемпионате Европы 2024. Нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук опасается соперника, в составе которого немало звездных футболистов.

В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.

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Яремчук о матче против Бельгии на Евро-2024

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук, который отметился победным голом в матче против Словакии (2:1), поделился ожиданиями от заключительного матча на групповом этапе.

"Это топ-сборная. Лукаку, де Брюйне, Доку – все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Очень хорошо знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня.

Они имеют сильную систему игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу", – сказал Яремчук.

Из-за поражения от Румынии (0:3) "сине-желтые" занимают последнее место в группе после двух туров. Игра против Бельгии, где Украине крайне желательно побеждать, начнется в 19:00 по киевскому времени.

В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.