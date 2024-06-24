У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Бельгії. Від результату зустрічі напряму залежить доля путівки до стадії плей-оф.

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Яремчук про матч проти Бельгії на Євро-2024

Нападник національної збірної України Роман Яремчук, який відзначився переможним голом у матчі проти Словаччини (2:1), поділився очікуваннями від завершального матчу на груповому етапі.

"Це топзбірна. Лукаку, де Брюйне, Доку – всі футболісти світового класу. На нас чекає дуже складний матч. Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня.

Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас. Цей тиск може їх підштовхнути до більш агресивного та відкритого футболу", – сказав Яремчук.

Важливо. Через поразку від Румунії (0:3) "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі після двох турів. Гра проти Бельгії, де Україні вкрай бажано перемагати, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У паралельному матчі третього туру збірні Румунії та Словаччини зіграють між собою. Обидві команди влаштує нічия у цьому поєдинку.